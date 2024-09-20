Tekin: 500 okula “hayalet sınıf” cezası verildi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Geçen sene hayalet sınıftan dolayı yaklaşık 500 civarında okula ceza yazdık. Bu tür yapılar varsa yine gereken cezaları vereceğiz." dedi.

Bakan Tekin, Erzurum'daki programında bir araya geldiği gazetecilere, eğitim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Tekin, "(LGS merkezi sınavında iptal edilen soru) Yaklaşık 10 bin civarında öğrenci etkileniyor ancak bu çocuklarımızdan kaçının bu hakkını kullanacağı ise 21 Eylül itibarıyla belli olacak" dedi. Ortaokullarda 7. ve 8. sınıflarda zanaat atölyeleri oluşturduklarını hatırlatan Tekin, meslek liselerin ortaokullarını kurduklarını, bunun dışında sektörle işbirliğini geliştirecek yeni modellerin bulunduğunu aktardı.

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