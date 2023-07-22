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22 TEMMUZ 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Tercih yapacak adaylar için rektörlere çağrı

22 Temmuz 2023, Cumartesi 10:59
Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih heyecanı yaşayan adaylara rehberlik ve programların tanıtımlarında destek olunması için rektörlere çağrıda bulundu.

YKS tercihleriyle ilgili merak edilenler...

 

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Özvar, rektörlere YKS tercih sürecine ilişkin mesaj gönderdi.

Üniversite tercihi yapacak adayların rehberlik ihtiyacının bulunduğuna işaret ederek, öğrencilere bu çerçevede yol gösteren, yükseköğretim programları hakkında tanıtım hizmeti sunan üniversitelere ve Milli Eğitim Bakanlığına teşekkürlerini ileten Özvar, üniversitelerin sağladığı bu hizmetlerin öğrencilerin üniversite hayatlarını daha verimli kıldığına, kariyerlerine katkıda bulunduğuna dikkati çekti.

Özvar, mesajında, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizin, bilinçli ve doğru tercihler yaparak potansiyellerini en üst düzeyde kullanabilmeleri için rehberlik ve tanıtım hizmetleri sağlamak fevkalade önemlidir. Dahası, adaylara sunacağınız hizmetlerin sadece sizin programlarınızı değil, diğer programları da kapsamasına ihtiyaç bulunmaktadır.

Adaylara yetkisiz kişiler tarafından herhangi bir yanlış bilgi verilmesini ve daha sonrasında oluşabilecek mağduriyetleri engellemenin en etkili yolu, doğru bilgilerle sunacağınız bu kamusal hizmet olacaktır. Bu bağlamda, rehberlikten sorumlu tüm personelin ve adayların Yükseköğretim Kurulu ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından hazırlanan 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan güncel bilgilere danışmalarının önemini hatırlatmak isterim."

Yükseköğretimde öğrenci odaklı bir yaklaşımın benimsenmesinin üniversitelerin kalitesini artıracağını ve gençlerin geleceğe güvenle adım atmalarına yardımcı olacağını vurgulayan Özvar, "Bu çerçevede, adaylara sunulacak mevcut hizmetlerin gözden geçirilmesi veyahut yeni hizmetlerin sağlanması konusunda gerekli planlamaların yapılması için gereken özeni göstermenizi bekliyorum. Bu süreçte göstereceğiniz çabaların, adaylarımızın doğru tercihte bulunmalarına katkı yapacağına inancım tamdır." ifadelerini kullandı.

AA

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