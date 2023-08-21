Tıp, hukuk, mimarlık, mühendislik boş kaldı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları, önceki akşam açıklandı. ÖSYM’nin, üniversiteye yerleştirme sonuçlarına ilişkin açıkladığı verilere göre, bu yıl yerleştirilen aday sayısı 47 bin 393 kişi arttı.

717 bin 525 kontenjanın, 707 bin 439’u dolarken vakıf üniversitelerindeki boş kontenjan sayısı geçen yıla göre üç kat artış gösterdi. Eğitim uzmanları, vakıf üniversitelerinin yüksek fiyatları nedeniyle boş kontenjan sayısının arttığı görüşünde. Toplamda ise boş kalan kontenjan sayısı 25 bin 387 bin oldu. Özellikle son yıllarda olduğu gibi mühendislik bölümlerinde boş kalan bölümler oldukça fazla. Tıp fakültesinde bile boş kalan kontenjan sayısı geçen yılın da üstüne çıkarak 700’ü aştı. Mimarlık ve inşaat mühendisliğinde ise boş kalan kontenjanların sayısı son yıllarda hep olduğu gibi bini geçti. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 699

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.