Türkiye’de 2,6 milyon çocuk, işgücü olarak kullanılıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “çocuk işçiliğine” dikkat çekti. Türkiye’de milyonlarca çocuğun ucuz iş gücü olarak sömürüldüğünü vurgulayan Ağbaba, vahim tabloyu verilerle ortaya koydu.

Ağbaba şunları söyledi:

“TÜİK verilerine göre, 15-17 yaş arası Türkiye’de çocuk işçi sayısı 619 bin. Türkiye’ de 2019 yılından sonra çocuk işçi sayısı artmaya devam ediyor. Üstelik bu rakamlara 15 yaş altı çocuk işçi sayısı dahil değil. İkinci ise çocuk yaşta mesleki eğitim adı altında ucuz iş gücü olarak çıraklık ve stajyerliğin yaygınlaşması. SGK 2022 verilerine göre Türkiye’de ucuz iş gücü olarak kullanılan çırak ve stajyer sayısı ise 2 milyon. Bu durumda Türkiye’de en az 2,6 milyon çocuğumuz ucuz iş gücü olarak kullanılmaktadır.”

Ankara - Anka