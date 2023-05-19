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19 MAYIS 2023 CUMA - YIL: 54

Türkiye’de çocukların okuma başarısı arttı

19 Mayıs 2023, Cuma 18:58
Uluslararası Okuma Becerilerinde Gelişim Araştırması’nın (PIRLS) 2021 yılı sonuçları yayınlandı. Buna göre Covid-19 salgınına rağmen Avrupa ülkelerinin okuma testlerinde başarı düzeyini arttırdığı görüldü.

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Türkiye de puan arttıran ülkeler arasında yer aldı.  PIRLS 2021 araştırma raporuna göre İngiltere, Finlandiya ve Polonya, 9-10 yaş grubu okuma testlerinde özellikle yüksek puanlar elde etti. Her beş yılda bir yapılan PIRLS testlerinde en başarılı olan ülke 587 puanla Singapur oldu. PIRLS araştırmasına ilk döngü olan 2001 yılında katılan Türkiye, 20 yıl aradan sonra yeniden katıldı. Türkiye’nin PIRLS’te 2001 yılında 449 olan ortalama puanı, 2021 yılında 47 puanlık artışla 496’ya yükseldi. Bu sonuca göre Türkiye puanını en çok artıran ikinci ülke oldu.  PIRLS 2001 uygulamasında 35 ülke arasında 28’nci sırada olan Türkiye, PIRLS 2021 uygulamasında 57 ülke arasında 39’uncu sırada yer aldı.

Haber Merkezi

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