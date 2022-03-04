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4 MART 2022 CUMA - YIL: 53

Türkiye genelinde eş zamanlı deprem tatbikatı yapıldı

04 Mart 2022, Cuma 12:00
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in katılımıyla ülke genelindeki okullarda eş zamanlı deprem tatbikatı yapıldı.

Bakanlar Soylu ve Özer, tatbikata Yenimahalle'deki Haydar Aliyev Ortaokulu'ndan katıldı. Tatbikat sırasında öğrencilerin tahliye edilmesine eşlik ederek toplanma alanına geçen Bakanlar Soylu ve Özer, diğer illerde gerçekleştirilen tatbikatı okulun bahçesine kurulan ekranlardan izledi.

Tatbikatın ardından konuşan İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye'nin afet bölgesi olduğunu söyledi. Son dönemlerde deprem ve diğer afetlerle karşı karşıya kalındığını belirten Bakan Soylu, 2019 ve 2020'nin afetlere hazırlık, 2021'in ise afet eğitim yılı ilan edildiğini, bu kapsamda 56 milyon kişiye ulaşıldığını bildirdi.

Okullarda yapılan tatbikatın afet eğitimlerinin tamamlayıcısı olduğunu dile getiren Soylu, afetlerde neler yapılacağının gelecek nesillere aktarılacağını anlattı. Afet tatbikat yılı ilan edilen 2022'de 54 bin 302 tatbikat yapılacağını ifade eden Soylu, "Bu yıl sonuna doğru büyük Türkiye tatbikatı yapacağız." bilgisini paylaştı.

Tatbikata katılan öğretmen ve öğrencilere teşekkür eden Soylu, geçen yıl yaklaşık 1 milyon öğretmenin afet eğitimi aldığını dile getirdi. Soylu, Türkiye Afet Müdahale Planı içerisinde de öğretmenlerin önemli görevler üstelendiğine işaret etti.

"Yaklaşık 14 milyon öğrenci tatbikata katıldı"

Bakan Özer de bugünkü deprem tatbikatının yaklaşık 14 milyon öğrencinin ve 1 milyon öğretmenin katılımıyla ülke genelindeki tüm okullarda eş zamanlı yapıldığını belirtti. Daha sonra Bakanlar Soylu ve Özer, Afet Tatbikatları Protokolü'nü imzaladı.

"2022'de tüm illerimizdeki okul güçlendirmelerini artık tamamlayacağız"

Özer, burada yaptığı konuşmada, yaklaşık 17 yıldır 3,5 milyar liralık bütçeyle okulların güçlendirilme çalışmalarının yürütüldüğünü ve yıkılan okulların yerine yenilerinin yapıldığını bildirerek şu bilgileri verdi:

"Bu kapsamda 2 bin okul binası güçlendirildi ve bunların 865'i son 2 yıl içerisinde güçlendirildi. Yine yaklaşık 459 okul binamız yıkıldı ve yerine yenisi yapıldı. Bunun da 100'ü son 2 yıl içerisinde gerçekleşti. Protokol kapsamında 2022'de tüm illerimizdeki okul güçlendirmelerini artık tamamlayacağız ve yıkılan okul binaları yerine de yeni okullarımızı ikame edeceğiz."

Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun yürürlüğe girdiğini hatırlatan Özer, "Bugün itibarıyla afet güvenli okul ile afet ve acil durum eğitimini uzman öğretmen ve başöğretmen eğitimlerinin tamamına ekleyeceğiz." ifadesini kullandı.

Programa, İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Milli Eğitim Bakan Yardımcıları Sadri Şensoy, Petek Aşkar, Nazif Yılmaz, Ankara Valisi Vasip Şahin, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer katıldı. 

AA

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