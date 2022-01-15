TUS başvuruları başladı

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-TUS 1. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı’na (2022-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) başvurular başladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı’nın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2022-TUS 1. Dönem ve 2022-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem sınavları, 6 Mart’ta yapılacak. Sınavlara başvurular, bugünden itibaren 24 Ocak Pazartesi gününe kadar kabul edilecek. Adaylar, başvurularını elekt- ronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM’nin “https://ais.osym.gov.tr” adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından gerçekleştirebilecek. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2022-TUS ve STS Tıp Doktorluğu 1. dönem sınavlarına başvuruların başladığını belirterek, “Hekimlerimizin sınavlara erişimini kolaylaştırmak için sınav merkezi sayısını arttırıyoruz” ifadelerini kullandı. AA

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