Ücretli öğretmenler de mağdur

Ders saati ücreti karşılığında eğitim kurumlarında görev yapan ücretli öğretmenler, geçim sıkıntısıyla karşı karşıya.

Öğretmenler ucuz işçi olarak görülüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ek ders ücretlerinde yaptığı yüzde 25’lik artışın ardından ders saat ücreti 75 TL’ye çıktı ancak haftada en fazla 120 saat derse giren bir ücretli öğretmenin maaşı 10 bin 800 TL olarak asgari ücretin altında kaldı. İstanbul’da iki çocuğuyla beraber kirada kalan ücretli öğretmen Özlem Akmeşe, “Aldığımız ücretler sadece çocukların masrafına gidiyor ki İstanbul’da en düşük kira ücretleri 15 binden başlıyor. Ücretli öğretmenlerin bu düzende yaşaması mucize gibi bir şey oluyor” derken; deprem bölgelerindeki ücretli öğretmenlerin birçoğu ise yeni eğitim döneminde işsiz kaldığını söylüyor. Malatya’da ücretli öğretmenlik yapan Züleyha Mecit, “Burada bu yıl ücretli öğretmenlerin çoğu görev alamadı, çoğumuz boştayız” diye konuştu. Ankara - Anka

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