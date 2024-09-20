Ücretsiz beslenme öncelikli olmalı

Devlet okullarındaki öğrencilere bir öğün ücretsiz yemek ve içilebilir temiz su temin edilmesi amacıyla oluşturulan Ankara Okul Yemeği Koalisyonu, hükümete çağrıda bulundu.

Veli-Der’in çağrısıyla öğrencilerin temel ihtiyaçları olan yemek ve temiz suya okullarda ücretsiz bir şekilde ulaşabilmeleri için oluşturulan Ankara Okul Yemeği Koalisyonu, Mülkiyeliler Birliği’nde basın açıklaması yaptı.

Veli-Der Ankara Şube Başkanı Hülya Daran Deveci şunları kaydetti: “Beslenme, her bireyin sağlıklı gelişimi ve yaşam kalitesi için temel bir gereksinimdir. Ancak ne yazık ki, ülkemiz de dahil olmak üzere çok sayıda ülkede hala birçok çocuk yoksulluk sebebiyle yetersiz beslenme ve açlıkla mücadele etmektedir. İPA verilerine göre Ekim 2023 itibarıyla okul çağındaki çocukların en az dörtte birinin okula aç gittiği tahmin edilmektedir. İçerisine sürüklendiğimiz gıda krizinden en çok ve kalıcı şekilde çocuklar etkilenmiştir. Başta hükümet olmak üzere tüm bileşenler, yetersiz beslenme ile mücadelede sorumluluk almalı ve devlet okullarında ücretsiz beslenme birincil öncelikli mesele olarak görülmelidir”

Haber Merkezi