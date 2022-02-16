Uluslar arası öğrenci oranında sondan dördüncüyüz

Uluslar arası üniversite öğrencisi oranında Türkiye Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) üyeleri arasında Türkiye, sondan dördüncü sırada yer alıyor.

Türkiye 2019 verilerine göre, bin kişiden 95’i üniversite öğrencisi ile AB ülkelerini büyük bir farkla geride bırakmasına karşılık, üniversite seviyesinde uluslar arası öğrenci oranı oldukça düşük olduğu kaydedildi. Türkiye, Uluslar arası üniversite öğrencisi oranında OECD ülkeleri arasında sondan dördüncü sırada yer aldı. Euronews’de yer alan habere göre; OECD’nin 2019 yılı verilerine göre Türkiye’deki üniversite öğrencileri içinde uluslar arası öğrencilerin oranı yüzde 2. Bu oran İngiltere’de yüzde 19, Almanya’da yüzde 10 ve Yunanistan’da yüzde 4. Zirvede ise yüzde 49 ile Lüksemburg var. Avustralya’da yüzde 28 olan uluslar arası öğrenci oranı Yeni Zelanda’da yüzde 21.Son sırada ise yüzde 0,2 ile Kolombiya bulunurken bu ülkeyi yüzde 0,7 ile Meksika, yüzde 0,8 ile Şili ve yüzde 2 ile Türkiye takip ediyor.

Haber Merkezi