Üniversite kayıtları 2 Eylül’e uzatıldı

Yükseköğretim Kurulu, (YÖK) 2024 YKS yerleştirme sonuçlarına göre üniversitelere kaydını yaptıramayan adaylara mazeret kayıt hakkı tanıdı.

Herhangi bir nedenle kaydını yaptıramayan adaylar 26 Ağustos - 2 Eylül tarihleri arasında kayıtlarını yaptırabilecek. Kayıt işlemleri 2 Eylül Pazartesi saat 17.00’ye kadar devam edecek.

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