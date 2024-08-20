Üniversite kayıtları pahalı başladı

Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrencilerin en büyük sorunlarından biri olan barınma krizi yeniden alevlendi. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrasında üniversiteye yerleşen yüz binlerce genç, yurt kapasitelerinin yetersizliği ve fahiş kira fiyatlarıyla karşı karşıya kaldı.

KYK yurtlarının sınırlı kapasitesi ve özel yurtların yüksek fiyatları öğrencileri zor durumda bırakırken, birçok genç hayallerindeki şehirlerdeki üniversitelerde okumaktan vazgeçmek zorunda kaldı. Özellikle büyükşehirlerde özel yurtların aylık ücretleri 8 bin 500 TL ile 42 bin TL arasında değişirken, KYK yurtlarına olan talep de oldukça yüksek. Ancak KYK yurtlarının kapasitesi de sınırlı kalıyor. Kira artışları da öğrencilerin bütçelerini zorlayarak, birçok öğrenciyi aile evinde kalmaya veya arkadaşlarıyla birlikte kiralık evlerde yaşamaya itti. Bu durum, öğrencilerin eğitim hayatlarına odaklanmalarını engelleyerek, akademik başarılarını olumsuz etkiliyor. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 246

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.