Üniversite sınavına giriş ücretsiz olmalı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, 2022 YKS geç başvuru ücretlerinin yüzde 50 zamlı alınmasına tepki gösterdi.

Karabıyık, “Sınava giren öğrencilerin büyük bir bölümü bu ücreti ödeyemeyecek durumdadır. Üniversite başvurusu için işlemlerini yapan, ama sınav harcını yatıramayan adayların geç başvuru ücretlerinin yüzde 50 oranında daha yüksek olması, pırıl pırıl gençlerimizin umutlarını, ideallerini yıkmaktır. ÖSYM, bu kriz ortamında geç başvuru ücretlerini yüzde 50 oranında fazla alması uygulamasını geri almalıdır hatta üniversitede okumak, bu eğitimi almak isteyen her gencin anayasal hakkı olduğu için, sınava giriş ücreti dahi olmamalıdır. Sınavların ücretsiz olması gerektiğini bir kez daha dile getiriyoruz” dedi. Ankara - Anka

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