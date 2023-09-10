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11 EYLÜL 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Üniversitede yemeğe yüzde bin 400 zam

10 Eylül 2023, Pazar 21:00
Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, geçtiğimiz yıl ‘müjde’ diyerek, yemekhane ücretlerinin 3 liradan 1 liraya düşürüldüğünü ve genç ofiste çay-simidin bedava olduğunu açıklamıştı.

Ancak sonrasında fiyatı 1 liraya düşen yemeklerin kalitesi de düştü. Yemeklerden böcek, taş gibi yabancı cisimlerin çıkmasına öğrencilerin sosyal medyadan tepki göstermesi üzerine Rektör Özaydın, yemekhanede öğrencilerle beraber yemek yedi. Ardından rektörün porselen tabakta öğrencilerin tabldotta yemek yemesiyle Prof. Dr. Özaydın tekrar eleştirilerin odağı haline geldi.

Sözcü’den Ahmet Kaya’nın haberine göre, üniversite yemekhanesinin girişine “Öğrenci kartları turnikelerden geçerken 11 Eylül 2023 tarihinden itibaren günlük ilk okuma öğrenci yemek fiyatı 15.00 TL, 2. okuma misafir fiyatı olan 60 TL düşecektir” duyurusu asıldı. Öğrenciler, duyurunun gerçek anlamının 1 TL olan yemek ücretinin 14 kat, yani yüzde bin 400 artarak 15 TL yapılması olduğunu belirterek sosyal medya hesabından bu astronomik artışa tepki gösterdi. Öğrenciler sosyal medya hesabından, “Önce şov yapıp yemeği 3 TL’den 1 TL’ye düşürdünüz. Fiyatı düşünce yemek yiyemez olduk, kalitesi düşmüştü. Şimdi ise fiyatın 15 kat artması… Biraz insaf ya. Öğrenciler taş mı yesin hocam? ” paylaşımıyla tepkilerini dile getirdi.

 

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