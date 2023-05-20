Üniversiteler dünya sıralamasında geriledi

Dünya Üniversite Sıralamaları Merkezi (CWUR), dünya genelinde 2 bin üniversiteyi performanslarına göre sıraladığı geleneksel raporunu yayınladı.

2023 yılı dünya üniversiteler sıralamasında Türkiye’de 55 üniversite yer aldı. İki bin üniversitenin sıralandığı rapora göre, geçen yıla göre Türkiye’deki 17 üniversite sıralamada yerini yükseltti, ikisi yerini korudu, 36’sıysa alt sıralara geriledi. Raporda, Türkiye’den ilk iki bin listesine giren 16 üniversitenin araştırma performansında geçen yıla göre daha iyi durumda olduğu, ikisinin yerini koruduğu, 37’sinin ise alt sıralarda yer aldığı kaydedildi. Türk üniversitelerinin düşüşündeki ana faktörün, iyi finanse edilen kurumların yoğun küresel rekabetinin ortasında yapılan araştırmalarda gösterdikleri düşük performans olduğu kaydedildi. VOA Türkçe’nin haberine göre, Türkiye’deki üniversitelerin dünya çapındaki rakiplerine karşı rekabet etmek için mücadele verdiği, ancak 2023 sıralamasına giren Türk üniversitelerinin yaklaşık üçte ikisinin gerilediği belirtildi. Haber Merkezi

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