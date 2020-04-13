Üniversitelerde yeni kıyımın önünü açar

AKP’nin YÖK Kanunu’nda değişiklikler içeren teklifi Meclis Millî Eğitim Komisyonu’nda görüşülerek kabul edildi.

Anayasa Mahkemesi’nin 2019 yılında iptal ettiği üniversite görevlilerinin kamu görevinden ihraç maddesi, ‘Terör örgütü propagandası’ ifadeleriyle yeniden düzenlendi. Teklifin Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) iptali sebebiyle gündeme geldiğini ifade eden CHP Milletvekili Utku Çakırözer, “AYM yasanın daha önceki halinde ‘teröre destek dolayısıyla üniversiteden çıkarma’ maddesini üniversite özerkliği vurgusu ile öğretim üyelerinin devlet memuru statüsünde olmadığını belirtmişti. Bu karara karşın disiplin cezaları içine yine ‘terör propagandası’ eklenerek kapsam genişletiliyor” dedi. AYM’nin hak ihlâli kararına karşın binlerce akademisyenin düşüncelerinden dolayı Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile ihraç edildiğini hatırlatan Çakırözer, “Bu düzenleme üniversitede akademisyenler için yeni bir kıyımın önünü açar. YÖK ve atanmış rektörlerin insafına bırakılan akademisyenlerimiz için bilimsel özerklik tamamen sona erer. Gazeteciler başta olmak üzere iktidarı eleştirenlerin de terörist gibi muamele gördüğü ülkemizde Türkiye’de ciddî mağduriyetlerin önü açılır. Akademisyenlerimiz düşüncelerini söyleyemez, gerçekleri açıklayamaz ve halkı bilgilendiremez hale gelir” ifadelerini kullandı.