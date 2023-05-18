Üniversitelerdeki sınavlar ertelendi

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalmasının ardından Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK), üniversitelerde yapılacak final dönemi sınavlarının 1 Haziran'dan sonra yapılmasına karar verdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel, "YÖK, acilen bir genelge yayımlayarak üniversite senatolarına 26-31 Mayıs tarihleri arasında fiziki ya da online sınav yapılmaması kararını kamu ve vakıf üniversitesi ayrımı gözetmeksizin bir an önce bildirmelidir" çağrısında bulunmuştu. İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu da 28 Mayıs'ta yapılacak seçimde üniversite öğrencilerinin oy kullanabilmesi için YÖK'e ve üniversite yönetimlerine sınavların ertelenmesi çağrısında bulunmuştu. Haber Merkezi

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