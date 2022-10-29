Üniversiteli öğrenciler: “Açız”

PARASIZLIKTAN KAHVALTI YAPAMADIKLARINDAN YAKINAN ÖĞRENCİLER, “AYNI EVDE YAŞIYORUZ. BİR PEYNİRİ 3’E BÖLÜYORUZ” DİYE DERT YANDILAR.

Bir öğrenci süt ve süt ürünleri almakta güçlük çektiklerini belirterek, “Aynı evde yaşıyoruz. Bir peyniri 3’e bölüyoruz. Asker gibi herkes kendi hakkını yiyor. Bu durumdan çok utandım, geçen gün. Peyniri, salamı 3’e böldük, sandviç için” dedi. CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, önceki gün ev ve kafe ziyaretleri yaparak üniversite öğrencileriyle bir araya geldi. Öğrenciler, Gaytancıoğlu’na yaşadıkları ekonomik sıkıntıları anlattı. Bir üniversite öğrencisi, Edirne’ye alışverişe gelen turistlerin çok rahat alışveriş yapabildiğini belirterek, “Yurtdışından ülkemize gelip döviz kurlarını burada TL’ye çevirip ürünleri alıyorlar. Ama çok ucuza alıyorlar. Onların 20 birime aldığı şeyleri biz bin birime falan alıyoruz. Ama bizim Türk gencimiz bunu giyemiyor. Bunu giymek için kredi bile çekiyorlar. Kıyafet almak için bir kişi kredi çekiyor. Bunun artık bir izahı yok” dedi. Memleketine otobüsle gitmenin pahalı olduğunu ifade eden öğrenci, “Vekilim üçümüz memlekete gitmesi bin 300 lira. Gidiş geliş. Ben Gaziantepliyim, bin 300 lira. Vizelerden sonra herkes gidecek. ‘Ben o paraya değer mi?’ diye düşünüyorum” dedi.

BEN DERSE AÇ GİRDİĞİMİ HATIRLIYORUM

Öğrencilerin parasızlıktan kahvaltı yapamadıklarını kaydeden bir öğrenci, “Gerçekten kahvaltı yapan öğrenci yok. Biz hiçbir şekilde kahvaltı yapmıyoruz. Öğle yemeğine kadar aç bir şekilde. Ben derse aç girdiğimi hatırlıyorum. Durumumuz standart baktığımızda çok da kötü durumda değil” ifadelerini kullandı. Sonra biz de satacağız” dedi. Süt ve süt ürünü tüketmenin zor olduğunu ifade eden öğrenciler ise şunları söyledi: “Sabahları mısır gevreğini ıslatmak için sadece. Bir paketi 3 arkadaş bir günde tüketiyoruz. Porsiyonları üstteki siyasetçiler küçültse aşağıdaki gariban küçültmese daha kolay çözülecek de. Üsttekiler daha çok yiyip alttakiler porsiyonu küçülttüğü için sıkıntı oluyor. Geçen kaşar değil de tost peyniri aldım. O da biliyorsunuz zararlı bayağı. Nitrat tuzlarıyla yapılıyor. Arta kalan süt tozlarıyla yapılıyor. Onları vücudumuza sokuyoruz. Ne kadar yararlı. Ben bugüne kadar arkadaşlarımdan, ‘Al sen 10 gram. Al sen 10 gram.’ Ben böyle bir şey yapmadım. Bu benim kitabımda yazmaz aslında. Neyim varsa beraber yeriz. Biz bunun hesabına düşer olduk”

Edirne - anka

