Üniversiteliler: Çalışmak zorundayız

Marmara Üniversitesi’nin yurtlarında kalan öğrencilerin 800 TL’den 1500 TL’ye yükseltilen ücretler sonrası geçinme ve barınma ihtiyaçlarını karşılamaları imkansız hale geldi.

Öğrenciler, sadece barınma ihtiyaçlarını karşılayabilmek için çalışmak zorunda bırakılıyor. Yurtlarda kalabilmenin koşullarını sağlayan ve Marmara Üniversitesi yurdunda kalan öğrencilere söz konusu zamların yeni eğitim yılında yaşamlarını nasıl etkileyeceğini sorduk. Öğrenciler eğitim hayatlarına katkı sunmaktan çok eğitimlerine devam edebilmek için bir işte çalışmak zorunda kaldıklarını ifade ettiler. Öğrenci kaldıkları yurtta yemeği ve temizliği kendilerinin karşıladığını ifade ederek şunları söyledi: “Yemek bile yiyemem başka gelirim olmazsa. Dolayısıyla bu bizim çalışmak zorunda kalmamız anlamına geliyor. Zira ailem o kadar zengin olsaydı yurtta kalmazdım veya bu yurda seçilmezdim. Sürekli ders çalışması gereken bir pozisyonum olduğu için çalışmam da mümkün görünmüyor. Sıkıntılı bir durum.”

Çözüm şart

Türk Psikologlar Derneği’nde görev alan aynı zamanda akademide eğitim veren Prof. Dr. Gökhan Malkoç, öğrencilerin barınma ve geçinme krizlerine yönelik geçici çözümlerin acilen üretilmesi gerektiğini belirten Malkoç, kalıcı politikalarla öğrencilerin barınma ve geçinme sorunlarının çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Haber Merkezi