Üniversiteliler için tavsiyeler

Altınbaş Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aylin İlden Koçkar, üniversiteye yeni giren öğrencilerin karşılaşabileceği uyum sorunları ve bunların nasıl aşılabileceği konusunda çeşitli tavsiyelerde bulundu.

Koçkar’ın üniversitelilere yönelik uyarı ve önerileri: Doğru okul ve bölümü seçtim mi? Aldığım dersleri değiştirmeli miyim? Okuduğum bölüm gerçekten istediğim meslekle mi ilgili? Bu ve benzeri sorulara cevap arayacak gençler tercih ve kararlarını uzun döneme yaymalı. Öğretim üyeleri, danışmanlar ve akranlarından da fikir almalı. Üniversiteye yeni başlamış bir gence akademik yaşam başlangıçta zor gelebilir. Düşük notlar alan genç şaşırabilir. Zira üniversiteye girmek, üniversitede okumaktan çok daha kolaydır. Üniversitenin liseden en önemli farklarından biri, öğrencinin kendi programını takip etme zorunluluğudur. Üniversitede öğrenciye ‘ders çalış, okula git, gece iyi uyu’ diyecek kimse olmayacaktır. Öğrenci, kendisi için en iyi yöntemi bulmalı, çalışma alışkanlığı geliştirmeli. Üniversitelerde çok sayıda kulüp ve ders dışı etkinlik imkânı bulunabilir. Öğrenci bunlardan hangilerine gideceğine karar vermekte zorlanabilir. Eğer çok sayıda aktiviteye katılır ve dikkati dağılırsa, başarısı düşebilir. Tabiî belirli düzeyde aktiviteye katılmak, öğrencinin zamanını daha iyi değerlendirmesine ve başarısının artmasına da yardımcı olur. Yapılacak şey her öğrencinin kendine göre bir denge oluşturmasıdır.

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Çoğu meslek ileride değişecek

MillÎ Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla Kastamonu Merkez Ortaokulu’nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Öğrencilerin 10-15 yıl sonra Türkiye’nin en iyi yerlerine geleceğine inandığını belirterek, “Sizleri bakan, mühendis, doktor, hukukçu olarak göreceğim. Ben sizlerin gözlerinden bu ışıltıyı aldım. Beni mahcup etmeyeceksiniz.” ifadesini kullandı. Safran, “Bugünkü mesleklerin yüzde 65’i 2030-2040 yılında olmayacak. Bunların yerine yeni meslekler ortaya çıkacak. Buna göre kendimizi yetiştirmemiz, buna göre kendimizi ayarlamamız ve buna göre Türkiye’nin gelecek tasarımını yapmamız lâzım. Özellikle milli eğitim sisteminin vizyonu sadece ülkenin bulunduğu coğrafya değil, bu coğrafyanın dışında da var olma stratejisini geliştirmektir. Biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak olaya böyle bakıyoruz” şeklinde konuştu. Kastamonu - aa