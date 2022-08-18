Üniversitelileri daha zor günler bekliyor

ÜNİVERSİTELİLER GEÇEN YIL YURT VE BARINMA KRİZİ YAŞAMIŞTI. YKS SONUÇLARININ AÇIKLANMASIYLA ÖĞRENCİLERİN BARINMA SORUNU YENİDEN GÜNDEMDE. ÜNİVERSİTELİLERİ FİYATLARI YILLIK 40 BİN İLE 120 BİN TL ARASINDA DEĞİŞEN YURT FİYATLARININ YANISIRA, ULAŞIMDAN EĞİTİM MASRAFLARINA VE DİĞER GİDERLERİNDEKİ BÜYÜK ARTIŞ DA ZORLAYACAK.

Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla öğrencilerin barınma sorunu yeniden gündemde. Ankara’daki özel yurt fiyatları yıllık 40 bin ile 120 bin TL arasında değişiyor. Üniversite yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte öğrenciler ve ailelerinin en önemli gündemi barınma olarak karşılarında duruyor. ‘Barınamıyoruz’ diyen öğrencilerin eylemleriyle yurt fiyatlarındaki fahiş tutarlar ve kiralık ev ücretlerinin yüksekliği muhalefetin de söylemlerine yansıdı.

Muhalefetin, “İktidarımızda bir yıl içinde yurt sorunu çözülecek” vaadinin ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı genelge yayımlayarak yurtların kapasitesinin arttırılması ve lojmanların da yurt olarak kullanılması adımını attı. gazeteduvar’ın haberine göre, Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı yurtların kapasitesinin yeterli olmadığı, başvuruların yıl içinde, öğrenimin başlamasının ardından netleştiği ortamda birçok öğrenci ve ailenin tercihi ya da zorunluluğu özel yurtlar oluyor. Ankara’da farklı üniversite ve semtlerde bulunan özel öğrenci yurtlarını arayarak yurtların koşullarını ve fiyatlarını sorduk.

YEMEK FİYATI DA ‘ENFLASYON’A BAĞLI!

120 bin TL’yi bulan ücretlerin olduğu özel yurtlarda yemek ücretleri de enflasyona endekslenmiş durumda. Ankara’da, ilk olarak Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ne yürüyerek 10 dakika mesafede bulunduğunu belirten Balgat semtindeki özel bir erkek öğrenci yurdunda fiyat değişimleri söz konusu. 1 ile 4 kişilik olmak üzere farklı oda seçeneklerinin olduğunu belirten yurt yetkilisi tek kişilik oda fiyatının taksitli olarak ödendiği takdirde 87 bin 750 TL, peşin olarak ödendiği takdirde ise 76 bin 500 TL olduğunu söyledi. Dokuz ay kalınabilen tek kişilik odanın aylık ödemesi neredeyse asgari ücretin iki katı yani 9 bin 750 TL. Aynı yurtta iki kişilik oda ücretleri taksitli 63 bin peşin ise 54 bin, dört kişilik oda ücretleri ise taksitli 47 bin 250 peşin ise 40 bin 500 TL. Söz konusu ücretlerde kahvaltının dahil olduğunu, akşam yemeklerinin ise “isteyenlere ücreti karşılığında” sağlandığını belirten yurt görevlisinin aktarımına göre yemek ücretinde de değişen bir tarife söz konusu.

120 BİN TL’YE TEK KİŞİLİK ODA

Ankara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve TED Üniversitesi’nin fakültelerine yakın konumda bulunan semtlerden olan Kolej’de özel bir kız öğrenci yurdundan da fiyatlar şöyle açıklanıyor: Odalarda televizyon ve buzdolabı gibi eşyaların olduğunu, açık büfe kahvaltı ve 4 çeşit seçenekli akşam yemeğinin fiyatlara dahil olduğunu belirten yurt yetkilisi, ücretlerin dokuz aylık 49 bin TL’den başlayarak 120 bin TL’ye kadar devam ettiğini söyledi.

EYLÜL’DE FİYAT GÜNCELLEMESİ OLABİLİR

Ankara’da öğrenci yurtlarının yoğun şekilde bulunduğu bir diğer merkez, üniversitelerin hazırlık ve bazı fakültelerinin bulunduğu Gölbaşı ilçesi. Bir kişilik oda fiyatının 58 bin, 6 kişilik oda fiyatının ise 35 bin lira olduğunu söyleyen kız öğrenci yurdu yetkilisi, kayıtların “KYK sonucunu bekleyenler” nedeniyle yavaş ilerlediğini söyledi. Söz konusu ücretlerin “erken dönem” fiyatlar olduğunu belirten yetkili 1 Eylül itibarıyla fiyatların güncellenebileceğini belirterek erken kayıt önerisi yaptı.

Haber Merkezi