"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 AĞUSTOS 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Üniversitelileri daha zor günler bekliyor

18 Ağustos 2022, Perşembe 00:38
ÜNİVERSİTELİLER GEÇEN YIL YURT VE BARINMA KRİZİ YAŞAMIŞTI. YKS SONUÇLARININ AÇIKLANMASIYLA ÖĞRENCİLERİN BARINMA SORUNU YENİDEN GÜNDEMDE. ÜNİVERSİTELİLERİ FİYATLARI YILLIK 40 BİN İLE 120 BİN TL ARASINDA DEĞİŞEN YURT FİYATLARININ YANISIRA, ULAŞIMDAN EĞİTİM MASRAFLARINA VE DİĞER GİDERLERİNDEKİ BÜYÜK ARTIŞ DA ZORLAYACAK.

Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla öğrencilerin barınma sorunu yeniden gündemde. Ankara’daki özel yurt fiyatları yıllık 40 bin ile 120 bin TL arasında değişiyor. Üniversite yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte öğrenciler ve ailelerinin en önemli gündemi barınma olarak karşılarında duruyor. ‘Barınamıyoruz’ diyen öğrencilerin eylemleriyle yurt fiyatlarındaki fahiş tutarlar ve kiralık ev ücretlerinin yüksekliği muhalefetin de söylemlerine yansıdı.

Muhalefetin, “İktidarımızda bir yıl içinde yurt sorunu çözülecek” vaadinin ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı genelge yayımlayarak yurtların kapasitesinin arttırılması ve lojmanların da yurt olarak kullanılması adımını attı. gazeteduvar’ın haberine göre, Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı yurtların kapasitesinin yeterli olmadığı, başvuruların yıl içinde, öğrenimin başlamasının ardından netleştiği ortamda birçok öğrenci ve ailenin tercihi ya da zorunluluğu özel yurtlar oluyor. Ankara’da farklı üniversite ve semtlerde bulunan özel öğrenci yurtlarını arayarak yurtların koşullarını ve fiyatlarını sorduk. 

YEMEK FİYATI DA ‘ENFLASYON’A BAĞLI!

120 bin TL’yi bulan ücretlerin olduğu özel yurtlarda yemek ücretleri de enflasyona endekslenmiş durumda. Ankara’da, ilk olarak Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ne yürüyerek 10 dakika mesafede bulunduğunu belirten Balgat semtindeki özel bir erkek öğrenci yurdunda fiyat değişimleri söz konusu. 1 ile 4 kişilik olmak üzere farklı oda seçeneklerinin olduğunu belirten yurt yetkilisi tek kişilik oda fiyatının taksitli olarak ödendiği takdirde 87 bin 750 TL, peşin olarak ödendiği takdirde ise 76 bin 500 TL olduğunu söyledi. Dokuz ay kalınabilen tek kişilik odanın aylık ödemesi neredeyse asgari ücretin iki katı yani 9 bin 750 TL. Aynı yurtta iki kişilik oda ücretleri taksitli 63 bin peşin ise 54 bin, dört kişilik oda ücretleri ise taksitli 47 bin 250 peşin ise 40 bin 500 TL. Söz konusu ücretlerde kahvaltının dahil olduğunu, akşam yemeklerinin ise “isteyenlere ücreti karşılığında” sağlandığını belirten yurt görevlisinin aktarımına göre yemek ücretinde de değişen bir tarife söz konusu.

120 BİN TL’YE TEK KİŞİLİK ODA

Ankara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve TED Üniversitesi’nin fakültelerine yakın konumda bulunan semtlerden olan Kolej’de özel bir kız öğrenci yurdundan da fiyatlar şöyle açıklanıyor: Odalarda televizyon ve buzdolabı gibi eşyaların olduğunu, açık büfe kahvaltı ve 4 çeşit seçenekli akşam yemeğinin fiyatlara dahil olduğunu belirten yurt yetkilisi, ücretlerin dokuz aylık 49 bin TL’den başlayarak 120 bin TL’ye kadar devam ettiğini söyledi. 

EYLÜL’DE FİYAT GÜNCELLEMESİ OLABİLİR

Ankara’da öğrenci yurtlarının yoğun şekilde bulunduğu bir diğer merkez, üniversitelerin hazırlık ve bazı fakültelerinin bulunduğu Gölbaşı ilçesi. Bir kişilik oda fiyatının 58 bin, 6 kişilik oda fiyatının ise 35 bin lira olduğunu söyleyen kız öğrenci yurdu yetkilisi, kayıtların “KYK sonucunu bekleyenler” nedeniyle yavaş ilerlediğini söyledi. Söz konusu ücretlerin “erken dönem” fiyatlar olduğunu belirten yetkili 1 Eylül itibarıyla fiyatların güncellenebileceğini belirterek erken kayıt önerisi yaptı.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 273
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Cezayir’deki yangınlarda 26 kişi öldü

    Üniversitelileri daha zor günler bekliyor

    DSÖ: Maymun çiçeği vakaları yüzde 20 arttı

    'İsrail'e büyükelçi atanması konusunda gerekli adımları en kısa sürede atacağız'

    İngiltere'de şimdi de kanalizasyon kirliliği alarmı

    Şehit Enes Gazi Özdemir dualarla ebedi yolculuğuna uğurlandı

    İngiliz turist Müslüman olarak ''Muhammed'' ismini aldı

    Tarım Kredi borçlusundan çağrı

    Yüzde 66.4: Parlamenter sistem

    Karpuz tarlada çürüyor

    Deprem güçlendirme ihalelerine iptal

    Çavuşoğlu: Tel Aviv'e büyükelçi atama kararı aldık

    Pakistan'da sel felaketi

    Kısa vadeli dış borç arttı

    Tayland'ın güneyinde isyancılar harekete geçti

    İsrail, 1'i çocuk 3 Filistinliyi daha gerçek mermiyle yaraladı

    17 Ağustos 1999'da vefat edenler hasret ve dualarla yad edildi

    Şanlıurfa sınırında yaralanan Sözleşmeli Er Enes Gazi Özdemir şehit oldu

    Fenerbahçe, Kupa 2'deki 127. maçında Austria Wien karşısında

    Avrupa, tarihi doğal gaz kriziyle karşı karşıya

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    O depremden 23 yıl sonra
    Ahmet BATTAL

    Başörtüsü ve Üstünlerin nötralitesi
    Genel

    Üniversitelileri daha zor günler bekliyor
    Süleyman KÖSMENE

    Kıyamet kâfirin başına kopar
    M. Latif SALİHOĞLU

    Rûhun tefekkürle teneffüsü
    Misbah ERATİLLA

    “Nurun asıl avukatı” Ahmet Feyzi Kul
    Faruk ÇAKIR

    Simit hesabı yapanlar
    Mikail YAPRAK

    Müsbet Avrupa ve biz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.