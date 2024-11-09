Usta öğreticiler de mağdur edildi

MEB’e bağlı Halk Eğitimi Merkezlerinde hiçbir özlük hakkı olmadan çalışan ve iktidarın tasarruf tedbirleri kapsamında kota engeline takılan ücretli usta öğreticiler işsiz kaldı.

Usta öğreticiler mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla taleplerini şöyle sıraladı: “(1) Ücretli Usta Öğreticilere STATÜ verilmesini. (2) Özlük haklarının verilmesini. (3) Önce; 11 Ay 29 gün sözleşmeli çalıştırılıp 1 gün işten çıkartılması ve tekrar işe geri alınmasını. (4) 1 sene sonunda; Yılın 12 ayı tam sigortalı eğitim sıralama sistemine görevlendirilmesini. (5) Ve toplamında 5. Yılını dolduran Ücretli Usta Öğreticilerin belli sınava tabi tutularak kadroya alınmasını. (6) KIDEM tazminatı hakkının verilmesini. (7) Okullarda serbest etkinlik saatlerinde ders verilmesini. (8) Toplum ruh sağlığı, özel eğitim kurumlarında daha fazla Usta Öğreticilerin görevlendirilmesinin yapılmasına ve şu anda uygulanan mevzuat gereği öğrencinin yeterli olmasını. (9) Köylerde yaşayan vatandaşlarımızın sosyal faaliyetlere katılabilmesi için kursiyerin yeterli sayılmasını. (10) Doğum izni hakkı verilmesini.” Muş - Nurseza Parlakoğlu

Okunma Sayısı: 229

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.