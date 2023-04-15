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15 NİSAN 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Üstad, zulümlere rağmen Risale-i Nurları telif etti

15 Nisan 2023, Cumartesi
Ankara Yeni Asya Hanım Okuyucuları geçtiğimiz günlerde Bediüzzaman Hazretlerini anma programı gerçekleştirdi. Zoom üzerinden yapılan program ilgiyle takip edildi.

ZEYNEP TOPRAK - ANKARA

ANKARA HANIM OKUYUCULARI BEDİÜZZAMAN HAZRETLERİNİ ANDI

Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin vefatının 63. yıl dönümü sebebiyle 5 Nisan Çarşamba günü Ankara Yeni Asya Hanım Okuyucuları tarafından Bediüzzaman Hazretlerini anma programı gerçekleştirildi. Kur’an tilavetiyle başlayan program ‘Zamanın Sesi’ sinevizyonuyla devam etti. Sinevizyon sonrasında Ankara Talebelerinin hazırlamış olduğu Bedizüzzaman Paneli gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü Hüma Çınar’ın yaptığı Bediüzzaman Panelinin ilk konuşmacısı Ayşenur Sağun “Bedizüzzaman’ın Çocukluk ve Tahsil Hayatı” konusunu ele aldı.

Güzel ahlâklı aile

Sağun “Doğduğu muhit, başta anne babası ve çevresi çok önemli, çünkü Nurs köyü iman ve tasdiki kalp atmosferi gösteren safi bir köy ve çevre illerde de pek çok medrese ile müderris bulunmaktadır. Aynı şekilde ailesinin de güzel ahlak ve çocuk yetiştirme noktasında hassasiyetini görüyoruz. Babasının çift sürmeye giderken başka tarlalardan beslenmesinler diye hayvanların ağzını bağlaması ve annesinin ‘Ben Said’i bir kere olsun abdestsiz emzirmedim’ demesinden bu durumu anlıyoruz.” diyerek panel sunumuna başladı. Panelinin devamında Üstad Hazretlerinin medrese eğitimine ve Barla hayatına kadar olan süreçte davasındaki duruşuna yer verdi.

Barla hayatı

Panelin ikinci konuşmacısı Nurefşan Onay, “Barla’daki Eserler ve Telif Safhası” konusunu anlattı. Onay konuşmasına “Üstad evvelâ Burdur vilâyetine askerî muhafızlarla nefyediliyor. Burdur’da zulüm ve tarassudlar altında işkenceli bir esaret hayatı geçiriyor. Fakat asla boş durmuyor; on üç ders olan ‘Nurun İlk Kapısı’ kitabındaki hakikatleri bir kısım ehli imana ders verip, gizli olarak kitap haline getiriyor. Bu hikmet cevherlerinin kıymetini takdir eden müştak ehl-i iman, el yazılarıyla bu kitabı çoğaltıyorlar. Nihayet, “Burada Said Nursî boş durmuyor, dinî musâhabelerde bulunuyor” diye, gizli din düşmanları tarafından rapor tanzim ettiriliyor. Ve burada da, “Ücra bir köşede, mahrumiyetler, kimsesizlik ve gurbet hayatı içinde kendi kendine ölür gider” düşüncesiyle, dağlar arasında tenha bir yer olan Isparta vilâyetine bağlı Barla nahiyesine gönderilmeye karar veriliyor. Ve Barla hayatı bu şekilde başlamış oluyor.” diyerek konuyu izah etti. 

Nurlar inkişaf ediyor

Devamında şöyle konuştu: “Bediüzzaman Said Nursî öyle müşkül ve ağır vaziyetler altında Risale-i Nur Külliyatını telif ediyor ki, tarihte hiçbir ilim adamının karşılaşmadığı zorluklara maruz kalıyor. Fakat sönmeyen bir azîm, irade ve hizmet aşkına mâlik olduğu için yılmadan, yıpranmadan, usanıp bıkmadan, bütün kuvvetini sarf ederek emsalsiz bir sabır ve tahammül ile bu harikulâde Risale-i Nur eserlerini meydana getiriyor. 1927’nin Mart ayında da Barla’ya sürgün edilen Üstadı 24 Temmuz 1934 yılına kadar burada kaldı. Bu süre içerisinde, öldükten sonra dirilişi ispat eden Haşir Risâlesi başta olmak üzere, Sözler ve Mektubat’ın tamamı, Lem’alar’ın ise Yirmi Altıncı Lem’a’ya kadar Barla’da yazılıyor ve yaklaşık olarak külliyatın yüzde sekseni Barla’da tamamlanıyor.” Programda Fatma Özbahar’ın seslendirdiği “Gönüller Fatihi Büyük Üstad’a” şiirine ve Ankara Nur Talebelerinin hazırlamış olduğu video gösterisine yer verildi.

İmanı kurtarmak davası

Panelin son konuşmacısı Melek Yaşar “Mahkeme ve Müdaafalar” konusunu inceledi. Söze “Bediüzzaman Hazretlerinin biyografisinde bilinen ilk mahkeme macerası 31 Mart Vakası’ndan sonraki sıkıyönetim mahkemesinde gerçekleşmiştir. 13 Nisan 1909’da, tarihe “31 Mart Vakası” olarak geçen büyük bir isyan baş gösterir. Bu isyanla her şey altüst olur ve İkinci Abdülhamit tahtan indirilir. İsyanın on birinci gününde, isyan bastırılır ve sıkıyönetim ilan edilir. İsyanı yatıştırmak için çalışan Bediüzzaman Hazretleri de olaylara karıştığı iddiası ile tutuklanacak ve üç hafta kadar hapiste kaldıktan sonra mahkemeye çıkarılacaktır” diyerek başladı. Panel sunumunda Eskişehir, Denizli ve Afyon hapislerine ve mahkemeler de yer verdi. Sunumunu Müdafalaardan okuduğu kısımlarla sonlandırdı.

 

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