Uzaktan eğitim kararından vazgeçilsin

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli art arda yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin yaralarını sarmayı sürdürürken alınan baz kararlar ise eleştirilere konu oluyor.

Independent Türkçe’ye konuşan Tüm Öğretim Elemanları Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Recep Akdur, Her fırsatta eğitimi tatil eden iktidarın ülkedeki üniversiteleri ortadan kaldırdığını söyledi. Tatil kararıyla depremin faturasının adeta üniversiteler çıkarıldığını kaydeden Prof. Dr. Akdur, “Depremzedelerle dayanışma görüntüsü altında afet tüm yurdu özellikle tüm üniversitelere yayılıyor” dedi. Depremin meydana geldiği illerin birkaçında üniversite binalarında herhangi bir hasar oluşmadığına dikkati çeken Prof. Dr. Recep Akdur, sözlerini şöyle tamamladı: “Bir an önce iktidarın bu kararını gözden geçirmesini, üniversite eğitimini ortadan kaldıracak uygulamalardan vazgeçmesini ve yüksek öğrenim gören öğrencilerimizin sokakta kalmasının önüne geçmesini bekliyor, istiyoruz. Uzaktan eğitim kararından derhal vazgeçilmelidir.” Haber Merkezi

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