Uzaktan Eğitimde LGS başarısı düştü

MillÎ Eğitim Bakanlığı (MEB), 6 Haziran’da yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının sonuçlarını kendi internet adresinden açıkladı.

Koronavirüsü salgınına karşı özel tedbirlerle gerçekleştirildiği belirtilen merkezi sınava, 1 milyon 38 bin 492 öğrenci katıldı. Sınava 36 farklı ilden katılan 97 öğrenci 90 sorunun tamamını cevaplayarak 500 tam puan aldı. Puanların 100 ile 500 arasında değiştiği dağılımda, öğrencilerin yüzde 62,17’sini oluşturan çoğunluğu, 200 ile 299 puan aralığını geçemedi. Öğrencilerin yalnızca yüzde 5,61’i 400-500 aralığında puan aldı. Bu yıl LGS sınavında başarının önceki yıllara göre azaldığını kaydeden eğitim uzmanı ve psikolog Salim Ünsal, “Geçen yılla bu yıl arasındaki farkın en önemli sebeplerinden bir tanesi, sınavın müfredat darlığı ve genişliği bakımından bir eşitsizlik vardı. İkinci sebep, bu sene öğrenciler çok az zaman diliminde yüz yüze eğitim gördüler” dedi. Ünsal, bu yılki LGS sınavında yer alan soruların önceki yıla göre daha zor hazırlandığını da belirtti.

“Matematikte durum feci, yüzdelikler düşecek”

Bakanlığın raporunda alt testlere ait net yerine doğru cevap sayısı ortalamalarına yer verilmesine karşı çıkan Ünsal, “Matematikte 20 soruda net olarak belki 1, belki 1,5 civarında bir net ortalamasıyla bu sınavdan çıkıyoruz. Bu gerçekten feci bir durum” diyerek bunun yalnızca öğrenci başarısızlığıyla açıklanamayacağını belirtti. VAO Türkçe’deki habere göre Uzman psikolojik danışman ve Türk Psikolojik Danışma Rehberlik Derneği Aydın Şube Başkanı Süleyman Çokay ise, sınavda başarının azalmasının okul puan aralıkları ve yüzdelik dilimlerinin düşmesine yol açacağını söyledi. MEB, 2021 LGS tercih ve yerleştirme kılavuzunu da açıkladı. Lise tercihleri 5 Temmuz Pazartesi başlayacak ve 16 Temmuz saat 17.00’a kadar sürecek. Çokay, “Evlerde şu an özellikle veliler tarafından ‘keşke daha çok çalışsaydın, daha çok soru çözseydin’ diye hep ‘keşke’li cümleler kuruluyor. Artık bunları bir kenara bırakıp bundan sonraki yol haritasını hazırlamalılar”