"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 TEMMUZ 2021 CUMA - YIL: 52

Uzaktan Eğitimde LGS başarısı düştü

01 Temmuz 2021, Perşembe 09:00
MillÎ Eğitim Bakanlığı (MEB), 6 Haziran’da yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının sonuçlarını kendi internet adresinden açıkladı.

Koronavirüsü salgınına karşı özel tedbirlerle gerçekleştirildiği belirtilen merkezi sınava, 1 milyon 38 bin 492 öğrenci katıldı. Sınava 36 farklı ilden katılan 97 öğrenci 90 sorunun tamamını cevaplayarak 500 tam puan aldı. Puanların 100 ile 500 arasında değiştiği dağılımda, öğrencilerin yüzde 62,17’sini oluşturan çoğunluğu, 200 ile 299 puan aralığını geçemedi. Öğrencilerin yalnızca yüzde 5,61’i 400-500 aralığında puan aldı. Bu yıl LGS sınavında başarının önceki yıllara göre azaldığını kaydeden eğitim uzmanı ve psikolog Salim Ünsal, “Geçen yılla bu yıl arasındaki farkın en önemli sebeplerinden bir tanesi, sınavın müfredat darlığı ve genişliği bakımından bir eşitsizlik vardı. İkinci sebep, bu sene öğrenciler çok az zaman diliminde yüz yüze eğitim gördüler” dedi. Ünsal, bu yılki LGS sınavında yer alan soruların önceki yıla göre daha zor hazırlandığını da belirtti.

“Matematikte durum feci, yüzdelikler düşecek”

Bakanlığın raporunda alt testlere ait net yerine doğru cevap sayısı ortalamalarına yer verilmesine karşı çıkan Ünsal, “Matematikte 20 soruda net olarak belki 1, belki 1,5 civarında bir net ortalamasıyla bu sınavdan çıkıyoruz. Bu gerçekten feci bir durum” diyerek bunun yalnızca öğrenci başarısızlığıyla açıklanamayacağını belirtti. VAO Türkçe’deki habere göre Uzman psikolojik danışman ve Türk Psikolojik Danışma Rehberlik Derneği Aydın Şube Başkanı Süleyman Çokay ise, sınavda başarının azalmasının okul puan aralıkları ve yüzdelik dilimlerinin düşmesine yol açacağını söyledi. MEB, 2021 LGS tercih ve yerleştirme kılavuzunu da açıkladı. Lise tercihleri 5 Temmuz Pazartesi başlayacak ve 16 Temmuz saat 17.00’a kadar sürecek. Çokay, “Evlerde şu an özellikle veliler tarafından ‘keşke daha çok çalışsaydın, daha çok soru çözseydin’ diye hep ‘keşke’li cümleler kuruluyor. Artık bunları bir kenara bırakıp bundan sonraki yol haritasını hazırlamalılar”

Okunma Sayısı: 116
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Emeklilerin çoğunun maaşı asgarî ücretin altında

    16 milyon aç, 50 milyon yoksul

    30 yıldır bu yasayı bekliyorlardı: Kırım Tatar Türkleri yerli halk statüsüne kavuştu

    Türkiye'nin son 24 saati

    Birden fazla maaş alanlar ne olacak?

    TFF: Karşılaşmalar yüzde 50 seyircili oynanacak

    Kandilli Rasathanesi 153 yaşında

    3. doz aşılara başlandı

    18 milyon öğrenci yarından itibaren yaz tatiline giriyor

    Belçika'daki insanlık dramı devam ediyor

    AB'nin aşı sertifikası uygulaması resmen faaliyete geçti

    Türkiye yine yok

    Kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği ve fesih kısıtı sona erdi

    Milletin vicdanıyla oynamayın

    Elektrik fiyatlarına yüzde 15 zam

    Doğal gaza bir zam daha!

    Müslümanlar aşağılanıyor

    10 maddede yeni dönem

    Kiralamak mı, satın almak mı?

    Vergisiz varlık barışı 6 ay uzadı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    AYM’nin OHAL ikilemi
    Şükrü BULUT

    Global teşhis ve çözüm için âcil çizelge… Biliyor muydunuz?
    Ali FERŞADOĞLU

    Meşveret’in “Şer’i ve haklı şûrâ”ya dayanıp-dayanmadığına kim karar verecek?
    İbrahim ERSOYLU

    Sıkıntılara aldırmayarak hizmete devam etmek
    Ahmet BATTAL

    Sessiz ve elbisesiz mübaşir adaleti
    Şemseddin ÇAKIR

    Rüyada bir hitabeden mesajlar
    Risale-i Nur'dan

    İblisin en mühim bir desisesi
    İbrahim ÖZDABAK

    Devirler değişmiş, Yeni Asya’nın duruşu değişmemiştir
    Ali ATAÇ

    Mehazın kudsiyeti
    Zeynep Toprak

    Covid 19’a karşı egzersiz tavsiyesi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.