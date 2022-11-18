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18 KASIM 2022 CUMA - YIL: 53

Uzmanlardan eğitimde ‘kısır döngü’ uyarısı

18 Kasım 2022, Cuma 19:02
MEB’e bağlı okullarda ‘akran zorbalığı’ ve ‘siber zorbalık’ eylemlerine disiplin işlemi yapılacak. Uzmanlar ise söz konusu cezaların önleyici olmayacağına dikkat çekiyor.

Siber ve akran zorbalığı yapan öğrencilere ''disiplin işlemi'' uygulanacak
“Siber zorbalığa karşı farkındalık” psikoeğitimi
Çocuklarda akran zorbalığı uyarısı
Çocuğunuzu siber zorbalıktan koruyun

 

Akran zorbalığı’ ve ‘siber zorbalık’, en genel anlamıyla çocuğun bir başka çocuğa uyguladığı fiziksel ya da psikolojik şiddet olarak biliniyor. Sokakta, parklarda ve bazen de en olmaması gereken yer olan okullarda… Çocuklar arası şiddet görüntüleri son zamanlarda sosyal medyada da sık sık gündeme geliyor. Durum böyleyken, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bu konuda tartışmalı bir karara imza attı. Okullarda ‘siber zorbalık’ ve ‘akran zorbalığı’ disiplin suçları arasına alındı. Değişiklik öngören ilgili yönetmelik, Resmi Gazete’de yayınlandı. 

Kısır döngü devam ediyor

Peki söz konusu fiili işleyeni cezalandırmak çözüm mü? Uzmanlar ‘akran zorbalığı’nı engellemede ödül ve ceza yöntemini doğru bulmuyor. Klinik Psikolog Pınar Talaslıoğlu Bahar: “Ödül ve ceza yöntemlerini aslında bir davranışı söndürmeye yönelik ortaya koyulsa da; davranışın altındaki ihtiyaca dokunmadığı ya da onunla temas etmediği için çok da faydalı olduğunu söyleyemiyoruz. Oradaki dinamiği anlamak çok kıymetli. Zorbaca davranışlar zaten güç mücadelesi barındırıyor, eşitsizliğe dayalı bir ilişki var. Ceza da eşitsiz ve güç mücadelesine dayalı bu ilişki biçimini sürdürmüş oluyor. Yani biz aslında zorbaca davranışa dair olan ve onun temelindeki davranış kalıbını değiştirmemiş oluyoruz. Benzer bir döngüyle devam ediyoruz, o kısır döngü devam etmiş oluyor.” dedi.

‘BAKANLIĞI UYARIYORUZ’

alaslıoğlu şu uyarılarda bulundu: “Kalıcı bir çözüm için; bir genç ya da çocuğun bu davranışı altındaki ihtiyacı ne? Duygulara ve ihtiyaçlara odaklanmak gerekiyor. Burada zorbalığa maruz kalan bir çocuktaki çaresizlik, belki yetersizlik, belki öz saygıya dair ihtiyacı neyse onu onarmak… Zorbalığı ortaya koyan çocukta da altındaki o gücü arzulayan, belki de kendini güçsüz eden o çocukla barışabilmesi ona temas edebilmesi, güvene dayalı eşitlikçi ilişkileri nasıl kurabileceğinin yolunu açmak gerekir” Eğitim Sen Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Simge Yardım, “Milli Eğitim Bakanlığını her zaman uyardığımız gibi bu kez de yeniden uyarıyoruz. Bu cezalandırma politikalarından vazgeçilerek çocukların eğitim hakkını gözeten kişilik gelişimlerini önemseyen ve buna dair politikalar üreten ve çalışmaların yapılmasının önemli olduğunu bir kez daha ifade ediyoruz.” sözleriyle bakanlığı bu politikalardan vazgeçmeye çağırıyor.

Haber Merkezi

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