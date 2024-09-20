Van’da öğretmen açığı dört bine ulaştı

Yeni eğitim-öğretim yılı 9 Eylül’de başladı. Van’da 295 bin öğrenci ve 19 bin öğretmen ders başı yaptı.

Ancak bu yıl dört bin öğretmen açığıyla eğitimin başladığı Van’da eğitim alanında ciddi sorunlar yaşanırken Eğitim-Sen Van Şube Başkanı Murat Atabay, bu açığın dört binin de üzerinde olduğunu ve daha büyük krizleri beraberinde getirdiğini belirtti. Atabay, “Mezun sayısı kadar ne yazık ki atama yapılmıyor. Öğretmen açığını konuştuğumuz şu dönemde bile atama bekleyen öğretmenler henüz göreve başlamadı. Van’ın aslında öğretmen normu 19 bin ama 15 bin civarında öğretmen görev yapıyor. Bu yüzden norm olarak dört bin öğretmen açığı var. 25 kişilik sınıflar 45 kişiyle ders yapmak zorunda kalıyor. Zaten mevcut ihtiyaç 19 bin öğretmenin de üzerinde. Çocukların sağlıklı eğitim alma koşulları sağlandığını varsayarak bu açık dört binin de çok üzerinde.”

Haber Merkezi