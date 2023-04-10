Vatandaşın ‘umut’ sınavı ÖSYM’nin gelirini artırdı

Kamuya memur olarak atanmak ya da okullara yerleşmek için ‘umut’ kapısı haline gelen merkezi sınavlardaki toplanan para dudak uçuklattı.

ÖSYM’nin merkezi sınavlara başvuran vatandaşlardan topladığı başvuru ücreti, 2022 yılında 2021 yılına oranla yüzde 94 arttı. ÖSYM’nin verilerine göre, 2021 yılında 8 milyon 763 bin 532 olan sınavlara başvuran aday sayısı, 2022 yılında 12 milyon 620 bin 149’a yükseldi. ÖSYM’nin geliri ise 1,5 milyar TL’ye dayandı. Birgün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre, ÖSYM’nin toplam 490 milyon 314 bin TL ile ifade edilen 2022 yılındaki gelir kalemleri şöyle sıralandı: Sınav, Kayıt ve Bunlara İlişkin Diğer Hizmet Gelirleri: 1 milyar 483 milyon TL. Kitap ve Yayın Satış Gelirleri: 3 milyon 701 bin TL. Diğer Hizmet Gelirleri: 275 bin 287 TL. Kişilerden Alacaklar: 265 bin 295 TL. Haber Merkezi

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