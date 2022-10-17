Vefat eden madencilerin çocuklarının eğitim masrafları MEB tarafından karşılanacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Amasra'daki maden kazasında yaşamını yitiren madencilerin çocuklarının eğitimini üstlendiklerini belirterek, "Burslar vereceğiz, tüm okul, kırtasiye masraflarını biz karşılayacağız. Onları yalnız bırakmayacağız" dedi.

Bakan Özer, MEB Şura Salonu'nda düzenlenen İmam Hatip Okulları Başarılı Örnekler Sergisi ve Ödül Töreni'nde, Bartın'daki maden kazasında vefat eden işçilere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi. Olayın yaşandığı ilk andan itibaren yaraları sarmak, konaklama imkanı sağlamak ve kumanya ihtiyacını gidermek için bölgede olduklarını belirten Özer, şunları söyledi: "Milli Bakanlığı olarak 41 şehidimizin tüm evlatlarının eğitimini bugün itibarıyla üstlenmiş bulunuyoruz. Yavrularımızın tüm eğitim masraflarını Milli Eğitim Bakanlığı olarak biz karşılayacağız. Burslar vereceğiz, tüm okul, kırtasiye masraflarını da biz karşılayacağız. Onları yalnız bırakmayacağız." AA

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