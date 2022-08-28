Veliler çaresiz

DERS ZİLİNİN ÇALMASINA SAYILI GÜNLER KALA OKUL MASRAFLARI AİLELERİ ZORLUYOR.

KIRTASİYE, KİTAP, KIYAFET, SERVİS...

Okula hazırlık yapan öğrenci ve veliler kırtasiye malzemeleri, ek kaynak kitapları, okul kıyafeti, servis hizmeti gibi eğitim ihtiyaçlarını karşılama telâşında. Ancak yüksek zam oranları ve artan maliyetler karşısında aileler de, esnaf da çok zor günler yaşıyor.

OKULA BAŞLAMA MALİYETİ 12.500 TL

Bir ilkokul öğrencisinin okula başlama maliyeti 12.500 lira. İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde bir giyim mağazası sahibi zamlardan şikâyet ederken, “Okulların açılması yaklaştı. Şu an kuyruk olması lâzımdı. Ama bomboş… Utanarak fiyat söylüyoruz” dedi.

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2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kaldı. Okula hazırlık yapan öğrenci ve veliler kırtasiye malzemelerinden okul kıyafetine ve servis hizmeti gibi eğitim ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. Ancak yüksek zam oranları sonrası artan maliyetler velileri kara kara düşündürüyor.

Eğitim-İş Bursa Şubesi Başkanı Yeliz Toy, “Bir ilkokul öğrencisinin okula başlama maliyeti 12 bin 500 TL’ye ulaşmış durumda. Korkunç bir artış var. Ekonomik krizin ortasında, derin yoksulluk içinde okul hazırlığı yapan veliler tamamen çaresizlikle karşılaşıyor” dedi. Halk TV’nin haberine göre Eğitim-İş Bursa Şubesi Başkanı Yeliz Toy, okula hazırlık sürecinde öğrenci ve velilerin yaşadığı maddi sorunları anlattı. Sabit gelire yönelik iyileştirmelerin enflasyon oranlarının altında kaldığına dikkat çeken Toy, ekonomik kriz ve yoksulluk ile mücadele içerisindeki velilerin çaresiz durumda kaldığını aktardı.

OKULA BAŞLAMAK 12 BİN 500 TL

Eğitim-İş olarak yeni öğretim yılına hazırlık sürecinde okulları ve öğrencileri yakından takip ettiklerini belirten Şubesi Başkanı Yeliz Toy, 1 yıl içerisinde kırtasiye malzemelerine gelen yüksek zam oranlarını şöyle açıkladı;

“Geçen yıl ve bu yılki okula başlama maliyetlerini karşılaştırdık. Okul öncesinde geçtiğimiz yıl eğitime başlama maliyeti bin 902 TL’ydi, bu yıl ise 7 bin 626 TL’ye ulaştı. İlkokulda ise geçtiğimiz yıl okula başlama maliyeti 3 bin 130 TL iken, bu yıl 12 bin 500 TL’ye ulaşmış durumda. Korkunç bir artış var. TÜİK’te enflasyon yüzde 80, fakat kırtasiyelerde yüzde 350-400’e dayanıyor. Zam şampiyonu da en çok ihtiyaç duyduğumuz A4 kağıdı oldu ve yüzde 500 zamlandı. Bunlar sadece okula başlamadan önce kırtasiyeden alacakları temel araç gereçler. Okul forması fiyatı 3 kat arttı, ayakkabı aynı şekilde 3-4 arttı. Öğrencilerin servis ücretleri de var. Geçen yıl akaryakıt zamlarından dolayı bir ara zam yapılmıştı, yüzde 40 civarında. Bu yıl yeniden belirlenecek. Rehber bulundurma ücreti var ayrıca.”

ÖĞRENCİLERİ AÇLIK SORUNU BEKLİYOR

Kırtasiye masraflarının yanı sıra gıdaya gelen zamlara da dikkat çeken Yeliz Toy, okullarda öğrencileri açlık sorununun beklediğini ifade ederek, “Geçtiğimiz yıl mayıs ayında Bursa’nın 17 ilçesinde kapsamlı olarak yaptığımız araştırmada, okullarda her 4 öğrenciden birinin aç olduğunu ortaya koymuştuk. Öğrenci başına düşen günlük harçlık sadece 82 kuruş. Simit fiyatlarındaki artış ile öğrencilerin yaptığı harcamaları karşılaştırdığımızda 13 öğrenciye bir simit düşüyordu. Haziran zamları, temmuz zamları ve ağustos zamları eklendiğinde bu yıl okullarda öğrencileri açlık sorunu bekliyor. Öğrenciler tüm gün okulda aç kalacaklar, beslenme sorunu olacak” diye konuştu.

Haber Merkezi