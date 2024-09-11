Veliler çocuklarına öğle yemeği istiyor

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde yaşayan öğrenci velileri, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan öğle yemeği talebinde bulundu.

Okula yemek getiren bir öğrenci velisi “Okula çocuğuma yemek getirdim. Yerim de uzak. Yağmurda yaşta gidip gelmesi zor oluyor. Aslında yardımcı olunursa çok seviniriz. Bakanlıktan yemek istiyoruz. Çünkü yerimizde uzak yağmurda yaşta gidip gelemiyoruz. Öyle bir şansları varsa vermelerini çok isteriz” dedi.

Başka bir öğrenci velisi “Evlerimiz çok uzak. Bir öğün yemek getiriyoruz, çok zorlanıyoruz. Zaten maddi sıkıntılarımız da var. Kantinde de fiyatlarımız çok yüksek. İnsanlar zaten maddi sıkıntı çekiyor. Talebimiz okula bir öğün yemek vermelerini istiyoruz. Hepsi zaten gariban çocuğu. Yetkililerin el atmasını istiyoruz yardımcı olmalarını istiyoruz” diye konuştu.

Osmaniye - anka