Veterinerler de yurt dışına gidiyor

Türk Veteriner Hekimler Birliği, hayvancılığın geldiği nokta hakkında bilgi vermek amacıyla Ankara’da gazetecilerle iftarda bir araya geldi.

Türk Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konsey Başkanı Murat Arslan, hekimler gibi veterinerlerin de iyi hal kağıdı alıp yurt dışına gittiğini belirterek, “200 civarında veteriner hekim yurt dışına gitti” dedi. Arslan. Belki tabiplere göre az olabilir ama 20 kattan fazla artış var. Senede sayı 2-3 iken giderek bu artıyor” diye konuştu. Arslan, bütün Avrupa Birliği üyesi ülkelere göre Türkiye’de daha fazla veterinerlik fakültesi olduğunu ve ülkede 32 fakülte olması nedeniyle eğitimin niteliğini düşürdüğünü belirterek, veteriner hekimlerin istihdam sorunu yaşadığını dile getirdi. Arslan, “Son 10 yıldır kamuda veteriner hekim ataması yapılmadı” diye konuştu. Ankara - anka

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