Yarıyıl tatilinde açılacak ücretsiz kurs başvuruları 9 Ocak'ta

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yarıyıl tatili için başvurularını 9 Ocak'ta başlatacakları ücretsiz kurslara öğrenci ve öğretmenlerin bulundukları illerde katılabileceklerini bildirdi.

2022-2023 eğitim-öğretim yılının ilk dönemi 20 Ocak 2023 Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönem 6 Şubat 2023 Pazartesi günü başlayacak.Yarıyıl dönemi matematik ve İngilizce kursları için öğretmen başvuruları 7-11 Ocak 2023, öğrenci başvuruları 12-17 Ocak 2023'te okullara yapılacak. AA

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