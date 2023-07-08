Yasaklama değil, sınırlama gerekli

Doç. Dr. Hatice Yalçın, “Çocuklara telefon, tablet, akıllı saat tamamen yasaklanmamalı, sınır koyulmalı” dedi.

HABER: SEDAT SERDAR

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Hollanda’da eğitim kurumlarının önerileri ve Hollanda Eğitim Bakanlığı’nın kararıyla 1 Ocak 2024’den itibaren sınıflarda çocukların cep telefonu, tablet ve akıllı saat kullanmaları yasaklandı. Bu yasaklama ile ilgili Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hatice Yalçın “yasaklamak yerine sınır koyulmalı” uyarısını yaptı. Yalçın “Okullarda çocukların telefon, tablet ya da akıllı saat kullanmalarının bazı konularda yararı olsa da çocukların dikkatlerini dağıtması, motivasyonlarını azaltması hatta siber zorbalık yapılması bakımından büyük riskleri var. Bu nedenle zaman sınırının konulması ve belirli dijital alanlardan yararlanmalarının sağlanması çok önemli” dedi. Ortaokul ve lise dönemindeki gençlerin TikTok, Snapchat gibi uygulamaları çok sık kullandıklarını hatırlatan Yalçın, bu eğlenceli etkinliklerinin tamamen yasaklanmasının gençler için ciddi bir sorun olabileceğini hatırlattı. “Yapay zekâ ya da bulut uygulamalarının yaygınlaştığı bu dönemde çocukların teknolojik yenilikleri takip edememeleri ciddi yoksunluk sendromlarına neden olabilir” hatırlatmalarını yaptı.

Tamamen yasaklamak çözüm değil

Yalçın “Tamamen yasaklamak çözüm değildir. Sınır konmalıdır. Nasıl sınır konabileceği ve çocukların nasıl ikna edileceği konusunda ebeveynlere bireysel eğitim verilebilir. Her çocuk ve her aile biriciktir, sınır konabilmesi için bireysel yol haritası belirlenmesi gerekir. Çocuklar bilgiye çok hızlı ulaşılabilen bir dönemdeler ve dijital ortamı doğru kullanırlarsa teknolojinin yararları sayesinde çok daha kalıcı ve nitelikli öğrenebilirler. Ama tamamen yasak koymak gençlerin aşırı tepkilerine neden olur ve hedefe ulaşılamaz. Ciddi bir zaman sınırlaması yapılmalı ve çocuğun onayıyla yapılmalı. Baskı kurarak çocukların zorla telefonları engellenirse “yarardan çok zarar” verecektir” ifadelerini kullandı.