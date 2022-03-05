‘Yaşlı hakları’na saygı

“YAŞLI HAKLARI” Can Kardeş’in gündeminde Toplum için birer rahmet ve mağfiret vesilesi olan yaşlıları asla ihmal etmememiz gerektiğini hatırlatan Can Kardeş dergisi, mart 2022 sayısında konuyu gündeme taşımış

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İnci KARAMAN - İSTANBUL

Sevgili Peygamberimiz (asm) şöyle buyurmuş: “Beli bükülmüş ihtiyarlarınız olmasa, belâlar sel gibi üzerinize gelirdi.”

Yaşlılar Allah’ın duâsına icabet ettiği için ihsan ve ikramına mazhar olan kimselerdir. Evlerimizde bulunan büyüklerimize saygı göstermek bizim geleneklerimizde ve kültürümüzde zaten var olan bir duygudur.

Can Kardeş 386’ıncı kapak dosyasını “Yaşlı hakları”na ayırdı. Dinimizin yaşlılara olan hakların nasıl asırlar önce verildiğini, ancak insanlığın geldiği noktaya bakıldığında hala Asr-ı Saadet Müslümanlığının seviyesine ulaşamadığını ve huzurevlerinin tıka basa dolduğunu gündemine alıyor.

Toplum için birer rahmet ve mağfiret vesilesi olan yaşlıları asla ihmal etmememiz gerektiğini hatırlatan dergi, aynı zamanda geçim kaynağı çekenler için yaşlılarımızın berekete vesile olduğunu hatırlatıyor.

ÜÇ AYLAR SEVİNCİ

İsmail Tezer’in kaleme aldığı kahramanımız Arif, Mart ayının girmesiyle birlikte üç ayların heyecanı sarıyor ve bu mutluluğu okurlarıyla paylaşıyor.

Can Kardeş’in minik yazarı Lemanur Yükselten, karne sevincine kar sürprizi yaşadığını ve gökyüzünden yağan şeker tanelerini tefekkür ediyor. Bu düşüncesini birlikte paylaşmaya ne dersiniz? Mehtap Yıldırım Yükselten ilginç düşüncesini hikâye olarak okurlarına aktarmış; “Kur’ân okuduğumda karşılığında tablet isteyebilir miyim?” diye soruyor. Üç ayların girmesiyle birlikte bu hikaye size farklı bir duygu yaşatacak, mutlaka okuyun diyorum.

SIRADIŞI HAYVAN: ALPAKA

Can Kardeş editörü İrem Demir, Hayvanlar Âlemi dosyasında sıradışı ve farklı bir hayvanı olan Alpaka’yı bize tanıtıyor. Güney Amerika’da yaşayan bu ilginç dağ hayvanının tanımak için bu yazısı mutlaka okuyun. Diğer sayfalarımız da hem renkli hem de merak uyandıran türden. Fenlerin Dili, Makas Eller, Mikrofon Sizde…

ÇİZGİ KAHRAMANLAR İŞ BAŞINDA

Ya çizgi kahramanlar? Can Kardeş çizerleri, okuyun ve bilgi sahibi olun diye, Asya, Uçan Çocuk, Vız Vız Arı ve en önemlisi Çizgilerle Kıssalar sayfalarını sizin için çizdi, Sözü uzatmadan Can Kardeş okuyun, okutun.