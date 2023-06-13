Diyanet İşleri Başkanlığınca bu yıl düzenlenecek yaz Kur'an kursları için başvurular 19 Haziran'dan itibaren alınacak. Yurt genelindeki il ve ilçe müftülükleri bünyesinde eğitim verecek Kur'an kursları için kayıtlar 10 Temmuz'a kadar yapılabilecek, kurslar 3 Temmuz'dan itibaren hizmet vermeye başlayacak.

Üstad Bediüzzaman: Çocuklara Kur’ân öğretmek mühim bir vazifemizdir Yatılı yaz Kur'an kursları kayıtları da aynı tarihlerde başlayacak, eğitimler 3-28 Temmuz arasında verilecek. İsteyen öğrenciler 24 Temmuz-7 Ağustos tarihleri arasında tekrar kayıt yaptırarak 31 Temmuz'da başlayacak ikinci dönem yatılı yaz Kur'an kurslarına da başvuru yapabilecek. Cami, kurs veya "www.diyanet.gov.tr" internet adresi üzerinden yapılacak kayıtlara 4-22 yaş grubu arasındaki çocuklar ve gençler başvurabilecek. Yaz Kur'an kursları eğitimleri 11 Ağustos'ta, yatılı yaz Kur'an kursları birinci dönemi 28 Temmuz, ikinci dönem eğitimleri ise 25 Ağustos'ta sona erecek. "Deprem bölgesindeki çocukları yaz kamplarımızda misafir edeceğiz" Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Akbulut, 4 yaş üzeri çocuk ve gençleri yaz Kur'an kurslarına beklediklerini söyledi. Velilerin ve çocuklarının yaz Kur'an kurslarına büyük ilgi gösterdiklerini belirten Akbulut, bu kurslarda hem değerler eğitimini hem de din eğitimini verdiklerini bildirdi. Yatılı yaz Kur'an kurslarına yönelik taleplerin arttığını ifade eden Akbulut, "Bu yıl özellikle depremi yoğun yaşayan Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya illerimizdeki çocuklarımızı velilerinin muvafakatiyle İstanbul, Ankara, Konya, Kayseri gibi illerde düzenlenecek yaz kamplarımızda misafir edeceğiz." diye konuştu. *** Okumak için tıklayınız: Camiler çocuklarla şenlendi *** Okumak için tıklayınız: Ailelere önemli tavsiyeler: İslâm’a uygun çocuk yetiştirmek için… *** Risale-i Nur'dan: Çocuklar küçük yaşlarda kuvvetli bir iman dersi almalı Bir çocuk, küçüklüğünde kuvvetli bir ders-i imanî alamazsa, sonra pek zor ve müşkül bir tarzda İslâmiyet ve imanın erkânlarını ruhuna alabilir. Adeta gayr-ı müslim birisinin İslâmiyeti kabul etmek derecesinde zor oluyor, yabani düşer. Okumak için tıklayınız: http://www.yeniasya.com.tr/risale-i-nur-dan/cocuklar-kucuk-yaslarda-kuvvetli-bir-iman-dersi-almali_205755 AA

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