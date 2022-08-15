Yaz okullarında 1 milyon öğrenci eğitim aldı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaz okullarında yaklaşık 1 milyon öğrencinin eğitim aldığını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yazılı açıklamasında, bu yıl 4 alanda yaz okulunu tüm öğrencilerin hizmetine sunduklarını belirtti.

Bilim ve sanat başlığı altında 2 yaz okulu açtıklarını aktaran Özer, şöyle devam etti: “Ayı zamanda matematik seferberliği kapsamında da yaz okulu açtık. Burada 4’üncü sınıftan 12’nci sınıfa öğrencilerimizin yararlanabileceği şekilde bir dizayn yaptık. Bir de İngilizce ile ilgili 81 ilimiz ve 922 ilçemizde yaz okulları açtık. Burada da aynı matematik seferberliğinde olduğu gibi 4’üncü sınıftan 12’nci sınıfa tüm öğrencilerimizi yaz okuluna kabul ettik. Hem bilim sanat merkezlerinin bilim ve sanat yaz okullarında hem de matematik ve İngilizce yaz okullarında yaklaşık 1 milyon öğrencimiz eğitim alıyor.”

Verimli ve nitelikli

Açıklamada, yaz okullarıyla bir yandan öğrencilerin yaz aylarında verimli ve nitelikli zaman geçirmeleri sağlanırken, diğer yandan Kovid-19 süresince oluşan öğrenme kayıplarının telafi edildiği belirtildi. Matematik yaz okullarının, Türkiye genelinde 16 bin 294 kursta, 414 bin 731 öğrenciyle başlatıldığı ifade edildi.