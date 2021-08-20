YDS için başvurular başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 10 Ekim’de uygulanacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2021-YDS/2) için başvurular 20-31 Ağustos 2021 tarihleri arasında alınacak.

ÖSYM’nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, YDS/2 10 Ekim’de yapılacak. Sınava başvurular, 20-31 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Adaylar, başvurularını elekt- ronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak “https://ais.osym.gov.tr” adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından gerçekleştirebilecek. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye 2021-YDS kılavuzundan ulaşılabilecek. AA

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