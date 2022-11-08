YDS sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 23 Ekim’de düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2022-YDS/2) sonuçlarını açıkladı.

ÖSYM’nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek. AA

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