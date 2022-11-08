Yeni bir kanun yapılmalı

Anayasa Mahkemesi, CHP’nin Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun iptali istemiyle açtığı davayı bugün esastan görüşecek.

Eğitim Sen Genel Sekreteri İkram Atabay, “Gerçek bir meslek kanunu hazırlanmak isteniyorsa ‘Öğretmenlerin Statüsü Tavsiye Kararı’ temel alınmalı. Öğretmenleri ayrıştıran ve ‘eşit işe eşit ücret’ ilkesiyle çelişen her türlü uygulamaya derhal son verilmelidir. Bu anlamda AYM’nin vereceği karar önemlidir. Gerçek bir meslek kanunu hazırlanmak isteniyorsa ‘Öğretmenlerin Statüsü Tavsiye Kararı’ temel alınmalı, sadece öğretmenlerin değil tüm eğitim emekçilerinin hakları ve taleplerini güvence altına alan yeni bir kanun yapılmalıdır” dedi. Ankara - Anka

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