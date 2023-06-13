Yetim çocuklar Karne Şenliği’nde buluştu

Yetim Vakfı tarafından organize edilen Karne Şenliği’nde yetim çocuklar ve anneleri aylar süren eğitim ve öğretim sezonunun ardından eğlence ve neşe dolu bir gün yaşadı.

Yetim Vakfı Eğitim Uzmanı Yağmur Dinçerler, “Yetim çocuklarımızın neşesine ortak olmak için gerçekleştirdiğimiz etkinliğimize 750 evladımız katıldı. Bir kısmı ahşap, ebru ve resim atölyelerinde vakit geçirirken diğer kısmı da saklambaç, voleybol, halat çekme ve uçurtma uçurma gibi etkinliklerle gönüllerince eğlendi. Etkinliğimizin birçok aşaması bulunuyor. Oyunlar bittikten sonra kendilerine önce yemek ikram edildi ardından da hediyeleri takdim edildi” ifadelerini kullandı. Şenliğimiz Avrupa ve Anadolu yakası olmak üzere iki bölgede planlandıklarını söyleyen Yağmur Dinçerler, sözlerini şöyle sürdürdü: “Birinci bölgemiz Beylikdüzü Yakuplu Kent Ormanı, ikinci bölgemiz ise Anadolu yakasındaki Pendik ilçesin sınırları içindeki Ömerli Bonjur Köy’de olacak. 20 Haziran’da gerçekleştirilecek bu şenlikte de yine yavrularımız için sayısız aktivite gerçekleştireceğiz.” dedi. İstanbul - Seyhan Şentürk

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