YKS’de rekor

17-18 Haziran tarihlerinde uygulanacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı’na (TYT) 3 milyon 498 bin 18 aday başvuru yaptı.

2023-YKS başvuru tarihi uzatıldı ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, yaptığı yazılı açıklamada, yaklaşan YKS'ye yönelik değerlendirmelerde bulundu. "2023 YKS uygulamasına gerçekleşen başvuruda tüm zamanların rekoru kırıldı. Yaklaşık 3,5 milyon kişinin başvurduğu sınava yönelik çok titiz çalışma gerçekleştiriyoruz" bilgisini paylaştı. “Devasa bir görevli ordusu sahada olacak” Ersoy, sözlerine şöyle devam etti: "ÖSYM olarak elimizdeki tüm imkanları seferber etmiş durumdayız. 3,5 milyon kardeşimizin gayretini, emeğini emanetimiz olarak görüyor, bu emanete halel gelmemesi için çabalıyoruz. Dünyada benzeri olmayan bu organizasyonun hazırlık aşamasını büyük bir titizlikle sürdürüyoruz. YKS uygulaması Türkiye'deki tüm iller ile birlikte KKTC'de gerçekleştirilecek. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda 1 milyon 97 bin 82 kişilik devasa bir görevli ordusu sahada olacak. Bu sınavlarda görev alacak personele her sınav için ayrı ayrı ücret ödemesi yapılacak. TYT, AYT ve YDT'de toplam 21 bin 438 bina ve 360 bin 456 salonda sınav uygulaması gerçekleştirilecek."

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