Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 17-18 Haziran'da yapılacak 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) giriş belgeleri erişime açıldı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 17 Haziran 2023'te yapılacak 2023-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 18 Haziran 2023'te uygulanacak 2023-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile 2023-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek. AA

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