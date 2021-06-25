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25 HAZİRAN 2021 CUMA - YIL: 52

YKS maratonu başlıyor

25 Haziran 2021, Cuma 23:16
ÖSYM tarafından düzenlenecek ve 2 milyon 607 bin 903 adayın katılacağı 2021-YKS, 26-27 Haziran’da yapılacak. İsteyen adaylar maske ve siperlikleri ile de salonlara girebilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek, 2 milyon 607 bin 903 adayın katılacağı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS), 26-27 Haziran’da (bugün ve yarın) yapılacak.

YKS’nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 26 Haziran Cumartesi günü saat 10.15’te başlayacak ve adaylara 135 dakika süre verilecek.      

TYT’de Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde tarihten 5, coğrafyadan 5, felsefeden 5, din kültürü ve ahlâk bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5’er olmak üzere toplam 20, temel matematik testinde 40, fizikten 7, kimyadan 7 ve biyolojiden 6 sorunun yer aldığı fen bilimleri testinde de 20 soru yöneltilecek.      

İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ise 27 Haziran Pazar günü saat 10.15’te başlayacak ve 180 dakika sürecek.      

AYT’de “Türk dili ve edebiyatı- sosyal bilimler-1” testi 40 sorudan oluşacak. Bu testte adaylar, Türk dili ve edebiyatından 24, tarih-1’den 10, coğrafya-1’den 6 soru yanıtlayacak.      

TYT’ye 2 milyon 592 bin 579, AYT’ye 1 milyon 781 bin 760 ve YDT’ye 130 bin 522 aday katılacak.      

Adaylar, sınavın sabah oturumlarında 10.00, öğleden sonra oturumlarında saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Nüfus müdürlükleri açık bulundurulacak      

T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası, fotoğraf bulunmayan adaylar için nüfus müdürlükleri 26 Haziran Cumartesi günü 07.00-17.00 saatleri arasında, 27 Haziran Pazar günü ise 07.00-15.30 saatleri arasında açık bulundurulacak.  Tam gün sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 27 Haziran Pazar günü, sınav görevlileri ve sınava girecek adaylar ile beraberindeki refakatçiler 05.00-19.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak. 27 Haziran Pazar günü kırtasiyeler ve fotoğrafçılar 07.00-18.00 saatleri arasında açık olabilecek.

180 baraj puanı uygulaması      

Yükseköğretim Kurulunca geçen yıl Kovid-19 nedeniyle alınan karar gereği, merkezi yerleştirme yapılan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 baraj puanı geçen yılla sınırlı kalmak şartıyla 170’e çekilmişti. Bu yıl salgın döneminden önce olduğu gibi lisans programlarının tercih edilebilmesi için 180 ve üzeri puan alınması gerekecek.

Sınav dolayısıyla Kovid-19 tedbirleri alındı

ÖSYM, Kovid-19 salgınına karşı 2021-YKS öncesinde tedbir aldı. Bu kapsamda, sınav binaları, detaylı temizliği yapılıp dezenfekte edilecek. YKS’nin her oturumunda, Kovid-19 tedbirleri kapsamında adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacak. İsteyen adaylar, dezenfektanlarını yanlarında getirebilecek. Sınav görevlilerine de maske ve dezenfektanla lateks eldiven dağıtılacak. Adaylar ve görevliler, kendi maske veya siperlikleriyle de sınav salonuna gelebilecek.

AA

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