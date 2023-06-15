YKS öğrencilerine ulaşım ücretsiz

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) yapılacağı 17-18 Haziran tarihlerinde adayların mağduriyet yaşamamaları için tüm hazırlıklarını tamamladı.

Sınav giriş belgelerini göstermeleri şartıyla öğrenciler, veliler ve sınav görevlilerine EGO otobüsleri, ANKARAY ve Metro ücretsiz hizmet verecek. Öğrencilerin sınav günü bir sıkıntı yaşamaması için toplu taşıma araçlarının sefer sayıları da arttırıldı. 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde gerçekleşecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) katılacak adaylar, veliler ve görevli öğretmenler sınav giriş belgelerini göstererek EGO Genel Müdürlüğü bünyesinde otobüs, raylı sistemler ve teleferik ile verilen toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanacak. Adnan Solmaz- Ankara

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