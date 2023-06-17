YKS rekor adayla yapıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek YKS’nin ilk oturumu ve en çok adayın katıldığı Temel Yeterlilik Testi’nin (TYT) 135 dakika olan sınav süresi, bu yıl 30 dakika artırılarak 165 dakika olarak uygulandı.

Sınavın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT), bugün saat 10.15’te başlayacak, adaylara 160 soruyu cevaplamaları için 180 dakika verilecek. Bugün yapılacak üçüncü oturum Yabancı Dil Testi (YDT) ise saat 15.45’te başlayacak ve adayların 80 soru için 120 dakika süreleri olacak. Hafta sonu 3 oturumda gerçekleştirilecek 2023-YKS başvurularında tarihi bir rekor kırıldığını belirten ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, sınava 3,5 milyonun üzerinde adayın katılacağını ifade etti. Haber Merkezi

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