YÖK bu duruma ne diyor?

Sosyal medya platformu Clubhouse’da açılan bir sohbet odasında, aralarında Marmara Üniversitesi’nden bir araştırma görevlisinin de yer aldığı iddia edilen katılımcılar cezaevindeki muhaliflerin zehirlenerek öldürülmesini teklif etti.

Euronews Türkçe’nin haberine göre, kısa sürede sosyal medyada gündem olan ve tepki çeken konuşmada, katılımcılarda biri muhalif tutukluların “devlete yük olmayacak şekilde ucuz zehirle öldürülmesi” gerektiğini söyledi. Diğer bir katılımcı ise daha önce benzer şekilde köpekleri zehirlediklerini ve aynı yöntemle muhaliflerin de öldürülülebileceğini savundu. Bir diğer katlımcı da “zehirleme işini kahraman bir aşçı yapar” ifadelerini kullandı; üstelik bu eylemlerin suç olmayacağını da öne sürdü.

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