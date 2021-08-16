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16 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

YÖK’ten yüz yüze eğitim açıklaması

16 Ağustos 2021, Pazartesi
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2021-2022 eğitim ve öğretim dönemi için yüz yüze eğitim açıklamasını yaptı.

YÖK’ten yapılan açıklamada, şunlar söylendi: “Salgının dinamik bir süreç olduğu göz önünde bulundurulduğunda, üniversitelerin ilgili kurulları tarafından salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programların farklı uygulamaları özelinde planlama yapılması gerektiği belirtilmiştir. Buna göre üniversitelerimizde ‘Koronavirüs Komisyonları’ oluşturulmuş, hızlı karar mekanizmaları tesis edilmiştir. 2021-2022 Eğitim ve Öğretim döneminde, Yükseköğretim Kurulu olarak örgün programlarda ‘yüz yüze eğitime’ başlanması için gerekli çalışmalarımız yürütülmektedir. Salgının seyrine, alt yapı imkanları ve yerleşkelerin kapasitelerine göre, COVID-19 salgınına yönelik tedbirler kapsamında yükseköğretim kurumlarımız tarafından gerektiğinde program özelinde yüz yüze ve çevrim içi öğretim yapılabilecektir.”

Ankara - Anka

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