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28 AĞUSTOS 2020 CUMA - YIL: 51

YÖK üniversite kayıt tarihlerini uzattı

28 Ağustos 2020, Cuma 14:00
YÖK açıklamasında, "Yükseköğretim kurumlarına şahsen kayıtlar 5 Eylül'e, e-kayıt işlemleri ise 6 Eylül'e kadar yapılabilecek." denildi.

Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK)  yapılan yazılı açıklamada, YÖK'ün, öğrenciler tarafından Başkanlığa iletilen talepler doğrultusunda 2020-YKS kayıt tarihlerinin, "öğrencilerin lehine olacak şekilde" uzatılmasına karar verdiği belirtildi.

Açıklamada, "Yükseköğretim kurumlarına giderek şahsen başvuracak adayların 5 Eylül 2020 Cumartesi saat 17.00'ye kadar, elektronik kayıt (e-kayıt) yaptıracak adayların 6 Eylül 2020 Pazar günü saat 23.59'a kadar kayıt işlemlerini yaptırabilmesi kararı alınmıştır." bilgisine yer verildi.

Daha önce, yükseköğretim kurumlarına giderek şahsen kayıt işlemlerinin 31 Ağustos-4 Eylül'de, elektronik kayıtların ise 29 Ağustos-2 Eylül'de yapılacağı duyurulmuştu.

AA

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