YÖKDİL’e 101 bin aday katılacak

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı 11 Ağustos Pazar günü yapılacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı, (2024-YÖKDİL/2) 11 Ağustos Pazar günü yapılacak. ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, sınav 81 il ve 87 sınav merkezinde, 349 binada ve 4 bin 16 salonda gerçekleştirilecek. Saat 10.15’te başlayacak sınava katılacak adaylar saat 10.00’dan sonra binalara alınmayacak. Bu yıl ikincisi düzenlenecek 2024-YÖKDİL/2’de, İngilizcede fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde ise sadece sosyal bilimler alanından soru sorulacak. Sınav sonuçları 29 Ağustos’ta açıklanacak. Açıklamada görüşlerine yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınava 101 bin 96 adayın katılacağını bildirdi. AA

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